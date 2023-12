La Fête de la Galerie d’Art – 5ème édition Sancerre, 1 décembre 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

La Galerie Garnier Delaporte, se joint à la 5ème édition de La Fête de la Galerie d’art, événement national annuel qui vise à mettre en valeur les galeries d’art de l’hexagone durant un week-end..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Galerie Garnier Delaporte joins the 5th edition of La Fête de la Galerie d?art, an annual national event that showcases French art galleries over a weekend.

La Galerie Garnier Delaporte participa en la 5ª edición de la Fête de la Galerie d’art, un acontecimiento anual de ámbito nacional cuyo objetivo es dar a conocer las galerías de arte del país a lo largo de un fin de semana.

Die Galerie Garnier Delaporte, schließt sich der 5. Ausgabe von La Fête de la Galerie d’art an, einem jährlichen nationalen Ereignis, das die Kunstgalerien des Hexagons ein Wochenende lang zur Geltung bringen soll.

