Soirée nature sur les Luneaux Sancerre, 5 juillet 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Venez profiter des paysages uniques du Sancerrois et découvrir, le temps d’une belle soirée d’été, la biodiversité présente au cœur de ces petites pelouses sèches au milieu des vignes. Vous verrez comment ces petits îlots de nature sont préservés grâce aux actions menées en partenariat avec les acte.

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . EUR.

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Come and enjoy the unique landscapes of the Sancerrois and discover, during a beautiful summer evening, the biodiversity present in the heart of these small dry grasslands in the middle of the vineyards. You will see how these small islands of nature are preserved thanks to the actions carried out in partnership with the acts

Venga a disfrutar de los paisajes únicos del Sancerrois y descubra, durante una hermosa tarde de verano, la biodiversidad presente en el corazón de estas pequeñas praderas secas en medio de los viñedos. Verá cómo se preservan estas pequeñas islas de naturaleza gracias a las acciones llevadas a cabo en colaboración con las autoridades locales

Genießen Sie die einzigartige Landschaft des Sancerrois und entdecken Sie an einem schönen Sommerabend die Artenvielfalt, die in diesen kleinen Trockenrasen inmitten der Weinberge zu finden ist. Sie werden sehen, wie diese kleinen Naturinseln dank der Aktionen, die in Partnerschaft mit den Act

