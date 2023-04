A la découverte de la ville de Sancerre Caves de la Mignonne Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

A la découverte de la ville de Sancerre Caves de la Mignonne, 11 juin 2023, Sancerre. Rallye touristique pédestre le 11 Juin à la découverte de Sancerre.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . 5 EUR.

Caves de la Mignonne

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Tourist walking rally on June 11 to discover Sancerre Marcha turística el 11 de junio para descubrir Sancerre Touristische Fußgängerrallye am 11. Juni zur Entdeckung von Sancerre Mise à jour le 2023-04-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

