Conférence « Caprice ou émotion: si on entrait dans la tête de nos enfants ? » 241 Avenue de Verdun, 5 juin 2023, Sancerre.

Venez partager vos expériences et comprendre encore plus votre enfant au travers de cette conférence gratuite.

Animée pas Mme Dousset Isabel.

2023-06-05 à ; fin : 2023-06-05 . EUR.

241 Avenue de Verdun

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Come and share your experiences and understand your child even more through this free conference.

Animated by Mrs. Dousset Isabel

Venga a compartir sus experiencias y a comprender aún mejor a su hijo a través de esta conferencia gratuita.

Organizado por la Sra. Dousset Isabel

Kommen Sie zu diesem kostenlosen Vortrag, um Ihre Erfahrungen auszutauschen und Ihr Kind noch besser zu verstehen.

Geleitet von Frau Dousset Isabel

