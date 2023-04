Déambulation contée par Marie du Berry « Balzac à Sancerre? » Esplanade Porte César Sancerre Catégories d’Évènement: Cher

Sancerre

Déambulation contée par Marie du Berry « Balzac à Sancerre? » Esplanade Porte César, 19 mai 2023, Sancerre. Déambulation contée par Marie du Berry « Balzac à Sancerre? » suivie d’un verre de l’amitié..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 . 10 EUR.

Esplanade Porte César

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Stroll told by Marie du Berry « Balzac in Sancerre? » followed by a glass of friendship. Paseo narrado por Marie du Berry « Balzac en Sancerre » seguido de una copa amistosa. Marie du Berry erzählt die Geschichte « Balzac in Sancerre », gefolgt von einem Umtrunk. Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Esplanade Porte César Adresse Esplanade Porte César Ville Sancerre Departement Cher Lieu Ville Esplanade Porte César Sancerre

Esplanade Porte César Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre/

Déambulation contée par Marie du Berry « Balzac à Sancerre? » Esplanade Porte César 2023-05-19 was last modified: by Déambulation contée par Marie du Berry « Balzac à Sancerre? » Esplanade Porte César Esplanade Porte César 19 mai 2023 Esplanade Porte César Sancerre

Sancerre Cher