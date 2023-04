Sancerre, jardins suspendus, 14 mai 2023, Sancerre.

Les jardins suspendus de Sancerre vous ouvrent leurs portes : partez à la découverte des cours et jardins de la cité médiévale..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00. EUR.

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



The hanging gardens of Sancerre open their doors to you: discover the courtyards and gardens of the medieval city.

Los jardines colgantes de Sancerre le abren sus puertas: descubra los patios y jardines de la ciudad medieval.

Die hängenden Gärten von Sancerre öffnen ihre Pforten: Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Höfe und Gärten der mittelalterlichen Stadt.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois