Château de Sancerre « Le Vignoble à vélo » Château de Sancerre, 26 juillet 2021 10:00-26 juillet 2021 19:00, Sancerre. 26 juillet – 31 août 45 Escapade pour les amoureux de la petite reine, dégustation de cuvées prestigieuses au château et découverte du vignoble à vélo http://www.laroutedesvinsdeloire.fr cuvées premiums élaborées à partir de terroirs sélectionnés pour leur qualité exceptionnelle seront dégustées. Ces deux vins illustrent la singularité des cépages et des types de sol qui confèrent aux vins des notes minérales, une matière et une intensité aromatique uniques. Une première dégustation en compagnie du sommelier du Château de Sancerre initie les visiteurs à la notion de terroir, si complexe pour le palais de nombreux dégustateurs et qui fait appel au plaisir des sens avant tout ! Les cyclotouristes sont ensuite invités à prendre la route afin de poursuivre ce moment d’exception par une dégustation géo-sensorielle. Equipés d’un kit composé de deux verres sérigraphiés, un couteau de sommelier ainsi que d’une deuxième cuvée, entre somptueux paysages de vignes et patrimoine, l’exploration en deux roues des parcelles d’où sont issues les cuvées savourées s’annonce mémorable. Une formidable opportunité de sillonner le territoire sancerrois. Vins d’exception, grand air et découverte du patrimoine emblématique sancerrois, pour une évasion garantie ! La visite inclut une dégustation commentée au château, un carnet de voyage, un étui isotherme brodé composé d’une bouteille de Sancerre, de deux verres sérigraphiés et d’un couteau sommelier. Cette prestation est ouverte aux visiteurs possédant un vélo. Le Château de Sancerre n’assure pas la location de vélos. Tarif adulte : 45€ pour 2 personnes

Mai à août : Tous les jours – 10h-13h / 14h-19h Renseignements et réservations

• à la boutique du château et au 02 48 78 51 53 – tourisme@chateaudesancerre.fr

• sur le site : www.laroutedesvinsdeloire.fr

• auprès de l’office de tourisme du Grand Sancerrois au 02 48 54 08 21 – accueil@tourisme-sancerre.com L’ascension de la Tour des Fiefs est réalisée à condition que le temps le permette. Sinon, la dégustation sera effectuée dans le caveau du Château de Sancerre, en laissant au visiteur une montée à la Tour des Fiefs en accès libre. Château de Sancerre 6 Rue Porte César, 18300 Sancerre 18300 Sancerre Cher lundi 26 juillet – 10h00 à 19h00

