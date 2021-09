Sancerre Caves de la Mignonne, Sancerre Cher, Sancerre Foire aux Vins d’Automne Caves de la Mignonne, Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Foire aux Vins d’Automne Caves de la Mignonne, Sancerre, 16 octobre 2021 10:00, Sancerre. 16 et 17 octobre Sur place Entrée libre – 5€ le verre de dégustation 0248541135, https://maison-des-sancerre.com/foire-aux-vins-dautomne/ Venez découvrir ou redécouvrir les vins de Sancerre et des appellations de France L’année 2021 marquera une nouvelle fois la réunion des deux événements historiques organisés par le Comité de Promotion des Vins de Sancerre et les Vignerons de Sancerre (la Foire aux Vins de Sancerre et la Foire aux Vins de France). La Foire aux Vins d’Automne se tiendra aux caves de la Mignonne le samedi 16 et le dimanche 17 octobre 2021. Ce sera donc un retour aux sources aux caves de la Mignonne qui avait accueilli les nombreuses éditions précédentes. Plus de 40 stands représentant les villages de l’appellation Sancerre, les appellations du Centre-Loire et de toute la France seront présents afin de faire déguster leurs différents vins mais également de les proposer à la vente. Pour accompagner les stands viticoles, des artisans présenteront leur savoir-faire à travers une grande variété de produits. Un second village de 150 m2 sera installé sur le parvis des Caves et totalement dédié à la restauration rapide. Un large choix de foodtrucks sera présent sur le point de vue dominant le vignoble complété par la dégustation d’huîtres et de crottins de Chavignol. Caves de la Mignonne, Sancerre mignonne sancerre 18300 Sancerre Cher samedi 16 octobre – 10h00 à 18h30

