Le Middle Jazz Orchestra – Michel Legrand Fête Noël THEATRE GALLI, 17 décembre 2023, SANARY SUR MER.

Le Middle Jazz Orchestra – Michel Legrand Fête Noël THEATRE GALLI. Un spectacle à la date du 2023-12-17 à 17:00 (2023-12-17 au ). Tarif : 7.0 à 7.0 euros.

THEATRE DE GALLI (L1-1019545/ 2-1048108/3-1019546) présente : ce spectacle. Théâtre Galli & Petit Galli uniquement : Parking offert de 8h00 à 1h30 du matin – le jour du spectacle / Parking de l’Esplanade sur le Port de Sanary / Demande du Ticket au contrôleur en entrant dans la salle.Le Middle Jazz Orchestra, big band de Sanary sur Mer, vous propose de découvrir ou de redécouvrir les arrangements de Michel Legrand de son album dédié à Noël. Accompagné de chanteurs et d’instrument à cordes, profitez des reprises de standards tel que Vive le vent, Noël blanc, Une Douce nuit… des pépites oubliées des mémoires Le Père Noël et la petite fille de Brassens, Le Noël de la rue de Piaf et bien d’autres. Laissez vous porter par l’esprit de noël lors de ce magnifique concert.Places PMR – Achat au Théâtre uniquement (présentation de la carte lors de l’achat)Réservations PMR : 04 94 88 53 90 Middle Jazz Orchestra

THEATRE GALLI SANARY SUR MER Avenue Raoul Henri Var

