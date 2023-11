Tango Company Argentina – Buenos Aires Desire THEATRE GALLI, 29 novembre 2023, SANARY SUR MER.

Tango Company Argentina – Buenos Aires Desire THEATRE GALLI. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 20:30 (2023-11-29 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

THEATRE DE GALLI (L1-1019545/ 2-1048108/3-1019546) présente : ce spectacle. Théâtre Galli & Petit Galli uniquement : Parking offert de 8h00 à 1h30 du matin – le jour du spectacle / Parking de l’Esplanade sur le Port de Sanary / Demande du Ticket au contrôleur en entrant dans la salle.Buenos Aires Desire c’est tout l’esprit de l’Argentine. Tango Company Argentina est devenue l’une des plus grandes compagnie connue comme les représentants les plus authentiques du tango. Parfois ludique, dramatique toujours sensuel, les danseurs rapides et furieux sont devenus en effet une référence culturelle de l’Argentine qui se produit dans le monde entier. Ce spectacle nous invite à un voyage dans ce pays sudaméricain à travers la danse et la musique passionnante qui l’incarne, il nous invite à une célébration passionnée du tango argentin.Places PMR – Achat au Théâtre uniquement (présentation de la carte lors de l’achat)Réservations PMR : 04 94 88 53 90 Tango Company Argentina Tango Company Argentina

THEATRE GALLI SANARY SUR MER

38.5

EUR38.5.

