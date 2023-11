Les Retrouvailles – Les Stars Des Comédies Musicales (Tournée) THEATRE GALLI, 24 novembre 2023, SANARY SUR MER.

Les Retrouvailles – Les Stars Des Comédies Musicales (Tournée) THEATRE GALLI. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 47.5 à 47.5 euros.

MUSIC FOR EVER PRODUCTION (L-R-21-3861 et L-R-21-3864) & PDB PRODUCTION PRESENTENT LES STARS DES COMÉDIES MUSICALES DANS LES STARS DES COMEDIES MUSICALES DANS LE SPECTACLE LES RETROUVAILLES Avec Les Interprètes Originaux de vos Chansons Préférées Accompagnés de Musiciens Live & de Danseurs Le spectacle « Les Retrouvailles » c’est… Revivre une des plus belles histoires d’amour avec Roméo et Juliette … Assister à l’une des plus grandes épopées musicales avec les Dix commandements … Découvrir les fastes de Versailles avec Le Roi Soleil … Voyager à Mannheim, Vienne, Paris aux côtés de Mozart ( Mozart Opéra Rock) … Voir la Bastille tomber au son de la bande originale de 1789 … C’est tout le programme que nous propose la troupe des Retrouvailles. Aux côtés des artistes qui ont participé au succès de ces spectacles, laissez-vous embarquer pour un voyage à travers les plus grandes comédies musicales françaises ! Ahmed Mouici, Pablo Villafranca, Mikelangelo Loconte, Ginie Line, Lisbet Guldbaek, Merwan Rim, Noémie Garcia, Rod Janois, Melissa Mars, Grégori Baquet, Anne Warin Ps : Le line up est successible d’être modifié selon les disponibilités des artistes Avec des Danseurs Bruce Ykanji, Lydia Dejugnac, Régis Truchy, Marjorie Ascione Les Retrouvailles

Votre billet est ici

THEATRE GALLI SANARY SUR MER Avenue Raoul Henri Var

47.5

EUR47.5.

Votre billet est ici