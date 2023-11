Grupo Compay Segundo – La Légende du Chan Chan THEATRE GALLI, 10 novembre 2023, SANARY SUR MER.

Grupo Compay Segundo – La Légende du Chan Chan THEATRE GALLI. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 39.5 à 39.5 euros.

THEATRE DE GALLI (L1-1019545/ 2-1048108/3-1019546) présente : ce spectacle. Théâtre Galli & Petit Galli uniquement : Parking offert de 8h00 à 1h30 du matin – le jour du spectacle / Parking de l’Esplanade sur le Port de Sanary / Demande du Ticket au contrôleur en entrant dans la salle.De retour en Europe pour présenter son nouveau spectacle « la légende de Chan Chan » et célébrer les 110 ans de Compay Segundo ainsi que les 60 ans du groupe. Véritable virtuose des notes et des mots, Compay Segundo est devenu une légende à Cuba et a marqué les scènes musicales du monde entier. Cigare aux lèvres, panama sur la tête, Compay Segundo domptait l’armonico comme personne. (Guitare à sept cordes qu’il a créée) Après la disparition de ce dernier en juillet 2003, Salvador Repilado, son fils, contrebassiste à ses côtés, prit la direction de son orchestre. Ambassadeurs officiels de la musique Cubaine dans le monde, ils portent haut et fort les couleurs du « son » et de la musique traditionnelle Cubaine.Places PMR – Achat au Théâtre uniquement (présentation de la carte lors de l’achat)Réservations PMR : 04 94 88 53 90 Grupo Compay Segundo

Votre billet est ici

THEATRE GALLI SANARY SUR MER Avenue Raoul Henri Var

39.5

EUR39.5.

Votre billet est ici