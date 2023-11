Cosimo Blues Band CASINO DE SANARY – LE COLOMBET, 7 décembre 2023, SANARY SUR MER.

Cosimo Blues Band CASINO DE SANARY – LE COLOMBET. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 21:00 (2023-12-07 au ). Tarif : 28.5 à 28.5 euros.

THEATRE DE GALLI (L1-1019545/ 2-1048108/3-1019546) présente : ce spectacle. Théâtre Galli & Petit Galli uniquement : Parking offert de 8h00 à 1h30 du matin – le jour du spectacle / Parking de l’Esplanade sur le Port de Sanary / Demande du Ticket au contrôleur en entrant dans la salle.Cosimo Blues Band est un quartet de blues/rock’n’roll existant depuis 2000. Il est composé de Pascal Cosimo à la guitare et au chant, Claude Giovanella à la Basse, Christian Piton à l’harmonica et Olivier Ingargiola à la batterie. Après plus de 1 500 concerts au compteur l’alchimie fait son oeuvre et le Cosimo & Co Blues Band à trouvé un son, un style, un « coup d’patte » au travers de morceaux originaux et d’incontournables standards aux influences diverses : Chicago, Texan, Mississippi, Roots, Jump blues Swing… 23 ans plus tard, ces musiciens affichent toujours la même passion, et transmettent avec talent la devise de Muddy Waters « Le blues a eu un bébé et ils l’ont appelé rock’n’roll ».Places non numérotéesPlaces PMR – Achat au Théâtre uniquement (présentation de la carte lors de l’achat)Réservations PMR : 04 94 88 53 90 Cosimo Blues Band

Votre billet est ici

CASINO DE SANARY – LE COLOMBET SANARY SUR MER 1261 CHEMIN SAINT ROCH Var

28.5

EUR28.5.

Votre billet est ici