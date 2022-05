Sanary en Musique Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer

Var

Sanary en Musique Sanary-sur-Mer, 20 août 2022, Sanary-sur-Mer. Sanary en Musique Parvis du Théâtre Galli 80 avenue Raoul Henry Sanary-sur-Mer

2022-08-20 21:00:00 – 2022-08-20 22:30:00 Parvis du Théâtre Galli 80 avenue Raoul Henry

Sanary-sur-Mer Var Sanary en musique : le festival le plus classique de l’été avec le Collectif Fractales Parvis du Théâtre Galli 80 avenue Raoul Henry Sanary-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer, Var Autres Lieu Sanary-sur-Mer Adresse Parvis du Théâtre Galli 80 avenue Raoul Henry Ville Sanary-sur-Mer lieuville Parvis du Théâtre Galli 80 avenue Raoul Henry Sanary-sur-Mer Departement Var

Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sanary-sur-mer/

Sanary en Musique Sanary-sur-Mer 2022-08-20 was last modified: by Sanary en Musique Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer 20 août 2022 Sanary-sur-Mer Var

Sanary-sur-Mer Var