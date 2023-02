Sanah on tour CABARET SAUVAGE, 27 avril 2023, PARIS.

Sanah on tour CABARET SAUVAGE. Un spectacle à la date du 2023-04-27 à 18:00 (2023-04-27 au ). Tarif : 108.9 à 108.9 euros.

SAUVAGE PRODUCTIONS présente ce concert Au printemps Sanah lancera sa première tournée mondiale qui couvrira 6 pays, 2 continents et 8 villes. Le 27 avril l’artiste sera sur scène à Paris. De plus, ses fans pourront entendre la chanteuse à New York, Los Angeles, Chicago, Dublin, Londres et Berlin. Les billets seront disponibles à partir du 24 janvier. L’année dernière a été extrêmement chargée pour Sanah : tournées à guichets fermés, performances dans les festivals, sortie de deux albums, enregistrement de son adaptation d’une chanson originale « Wilcza zamie? » (à l’occasion de la sortie du jeu The Witcher 3 Wind Hunt) et obtention du prix Fryderyk1 pour l’album « Irenka ». Pour la femme de l’année Forbes Women (catégorie show-business), cette année promet de ne pas être différente puisque l’artiste entamera en avril sa tournée internationale en Europe et en Amérique du Nord. Actuellement, Sanah est devenue l’artiste la plus populaire de la scène musicale polonaise. Elle peut se vanter d’avoir un style unique d’écriture de chansons – dans ses textes, elle combine l’argot des jeunes et la poésie avec charme et humour. Elle est l’autrice de l’une des plus grandes chansons de la musique pop polonaise de ces dernière années « Szampan » et d’innombrables tubes d’or, de platine, multi-platine et diamant dont « Melodia », « Ale jazz! », « etc. (na disco) », « ten Stan », « Szary ?wiat », « ostatnia nadzieja » et « Nic dwa razy ». Sanah a sorti son premier album « Królowa dram » en 2020. Un an plus tard, l’album « Irenka » a réchauffé les coeurs des fans et ses morceaux remplis de mélancolie sont devenus sa marque de fabrique. Le 15 avril 2022, est sorti le troisième album studio de l’artiste « Uczta » qui contient des chansons enregistrées avec des stars de la musique polonaise, notamment Artur Rojek, Igor Herbut et le duo Kwiat Jab?oni. Il s’est classé quatrième album le plus écouté au monde sur Spotify. En novembre de la même année, un quatrième disque intitulé « sanah ?piewa Poezyje » est sorti avec des interprétations musicales des oeuvres des plus grands poètes polonais. Ce ne sont pas seulement les chansons de Sanah qui battent des records de popularité dans les charts et le classement de ventes OLiS2 mais aussi les vidéos de l’artiste qui atteignent des millions de vues. Elle est en tournée sans interruption depuis 2020 et presque tous ses concerts affichent « complet ».

CABARET SAUVAGE PARIS PARC DE LA VILLETTE Paris

