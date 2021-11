Paris Théâtre de la Ville - Espace Cardin île de France, Paris Sanaa Nabil Théâtre de la Ville – Espace Cardin Paris Catégories d’évènement: île de France

« Saltana » À 18 ans, Sanaa Nabil est l’étoile montante de la chanson classique égyptienne. Tout en grâce, la jeune fille relève le défi de chanter en étant l’arrière-petite-nièce de Oum Kalsoum, la diva intemporelle. Si elle respecte les traditions multiséculaires de la musique arabe, Sanaa Nabil est aussi une artiste de notre temps, elle revendique sa liberté d’expression à travers le chant et impose sa présence dans le monde médiatique. Dotée d’une voix chaude et tout en nuances, exercée depuis l’enfance, Sanaa qui fut l’élève de Ahmad Aballah, virtuose du oud, sera accompagnée par l’ensemble « Les Cordes Croisées », formé de musiciens égyptiens d’exception. Elle interprète les chansons d’Oum Kalsoum, Fayza Ahmad, Layla Murad, Asmahan ou encore Huriya Hassan. Concerts -> Musiques du Monde Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

