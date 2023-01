San Vincenzo Dell’Amarone Beaune, 1 février 2023, Beaune .

EUR 45 45 2023 signe le retour de la San Vincenzo dell’Amarone à Beaune le 1er février au Palais des Congrès !

Alors que les conditions sanitaires ont eu raison de l’édition Beaunoise en 2022, la San Vincenzo dell’Amarone a pourtant connu une année assez extraordinaire puisque ce sont les bourguignons qui se sont envolés vers la Sicile, à bord d’un Boeing 737 affrété spécialement depuis Dole, pour une San Vincenzo dell’Amarone inédite au pied du château de Castellammare del Golfo.

Célébrant l’officialisation du jumelage de Beaune et Castellammare del Golfo avec les délégations des deux communes, cet évènement a regroupé plus de 70 vignerons et une vingtaine de restaurateurs des deux pays cousins pour un échange mets et vins dans un environnement grandiose où une plateforme sur la mer représentant les trois régions viticoles (Bourgogne, Italie, Sicile) avait été érigée spécialement pour l’occasion.

Parties prenantes de l’évènement, Alain Suguenot, maire de Beaune et Nicolas Rizzo, maire de Castellammare del Golfo, ont contribué activement à ce succès.

Pour cette édition Beaunoise, Alain Suguenot a souhaité ouvrir le Palais des Congrès à l’évènement et honorer ce jumelage qui a fait sonner le ban bourguignon en Sicile.

Piémontais, Vénitiens, Toscans, Abruzzais, siciliens et toutes les régions viticoles italiennes seront représentés par leurs vignerons, restaurateurs, producteurs de fromages, charcuterie, pâtisseries, huile d’olives, truffe, etc… pour offrir une déferlante de grands vins et de mets à déguster dans une atmosphère riche en émotions et conviviale.

Verus, fabricant de céramiques au style unique et immédiatement reconnaissable qui a récrit la tradition et l’histoire du traitement de la faïence artistique sicilienne, nous honorera de sa présence avec quelques-unes de ses magnifiques réalisations.

Parmi les contributeurs habituels de la San Vincenzo dell’Amarone, nous pouvons citer Dalforno, Ramonet, Coche-Dury, Tua Rita, Geantet Pansiot, Edouard Clair, Marchand, Simon, Prieuré Roch, Gros, Latour, Château de Charodon, Cachat, Jeannot, Buisson, Bruno Colin, Carillon, Briday, Bernard Noblet, etc…

Nos restaurateurs vous feront découvrir leurs talents avec les buffets de fingerfood.

On vous attend nombreux à cette édition pleine de surprises, retrouvez-ici toutes les informations pour réserver vos entrées !

https://www.helloasso.com/associations/san-vincenzo-dell-amarone/evenements/san-vincenzo-dell-amarone-edition-beaune-2023?_ga=2.101701762.2018597330.1673011486-1504021605.1649843270

