Château-Arnoux-Saint-Auban Théâtre Durance Alpes-de-Haute-Provence, Château-Arnoux-Saint-Auban San Salvador Théâtre Durance Château-Arnoux-Saint-Auban Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Château-Arnoux-Saint-Auban

San Salvador Théâtre Durance, 19 décembre 2021, Château-Arnoux-Saint-Auban. San Salvador

Théâtre Durance, le dimanche 19 décembre à 18:00

**LA GRANDE FOLIE** Six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Trois hommes, trois femmes. San Salvador, ce n’est pas un concert de musiques venues d’îles lointaines, mais de chants populaires du Massif Central. Leur crédo : dépoussiérer les musiques traditionnelles en proposant une polyphonie vive et moderne, des chants en langue occitane sur des créations musicales rythmées et poétiques. Les textes anciens transmis oralement prennent corps dans leur folklore imaginaire, par des voix qui s’unissent pour ne faire plus qu’une.

de 3 à 10€ / concert, pass 4 concert 30€

En attendant Les Escapades – musique Théâtre Durance Les Lauzières 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T18:00:00 2021-12-19T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Château-Arnoux-Saint-Auban Autres Lieu Théâtre Durance Adresse Les Lauzières 04160 Ville Château-Arnoux-Saint-Auban lieuville Théâtre Durance Château-Arnoux-Saint-Auban