San Salvador + Pulcinella & Maria Mazzotta Le Metronum, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Toulouse.

San Salvador + Pulcinella & Maria Mazzotta

Le Metronum, le vendredi 2 juillet à 20:00

### **Dans le respect des directives gouvernementales, le concert du samedi 23 janvier 2021 est reporté au vendredi 2 juillet 2021. Tous les billets restent valables pour cette date de report. Merci pour votre compréhension.**

**–**

SAN SALVADOR

————

_[Choeur Populaire de Massif-Central]_

[San Salvador](https://www.facebook.com/sansalvadormusique) est un concert radical chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, leur concert est l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable.

[https://www.youtube.com/watch?v=NPiXDeTXCrM&feature=emb_title](https://www.youtube.com/watch?v=NPiXDeTXCrM&feature=emb_title)

PULCINELLA & MARIA MAZZOTTA

—————————

_[Pizzica effervescente]_

Pour la suite de cette soirée, imaginez un fil allant de Toulouse à Tirana en passant par Lecce et des allers-retours incessants entre ces trois cités méditerranéennes. Ce fil, c’est la pizzica, transe du sud de l’Italie créée par les femmes pour soigner les piqûres de tarentule et se libérer de l’oppression du patriarcat. Dans ses fibres, on croisera tour à tour tarentelles hypnotiques, sonorités albanaises, jazz espiègle et valses frénétiques. Une rencontre inédite entre [Maria Mazzotta](https://www.instagram.com/mariamazzotta/), l’une des voix les plus emblématiques de la région des Pouilles et [Pulcinella](https://www.facebook.com/pulcinellamusic/), quartet toulousain explosif.

[https://www.youtube.com/watch?v=T0kpDonBHOg&feature=emb_title](https://www.youtube.com/watch?v=T0kpDonBHOg&feature=emb_title)

—

**Billetterie :** [[https://metronum.festik.net/san-salvador-pulcinella-et-maria-mazzotta/1](https://metronum.festik.net/san-salvador-pulcinella-et-maria-mazzotta/1)](https://metronum.festik.net/san-salvador-pulcinella-et-maria-mazzotta/1)

**12€ / 16€** (Gratuit pour les moins de 12 ans)

_Concert assis en grande salle._

_Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur._

12€ / 16€

San Salvador + Pulcinella et Maria Mazzotta au Metronum !

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T20:00:00 2021-07-02T23:00:00