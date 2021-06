San Salvador & Lindigo Parc du Bois fleuri, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Lormont.

San Salvador & Lindigo

Parc du Bois fleuri, le jeudi 1 juillet à 20:00

_Concerts proposés en partenariat avec Musiques de Nuit Diffusion et les villes de Bassens, Cenon, Lormont et Floirac dans le cadre du Festival des Hauts de Garonne (27eme édition), des Scènes d’été en Gironde et de Festivals d’été en Nouvelle-Aquitaine._ San Salavador ————- Intégralement vocale, la formation corrézienne San Salvador a entrepris depuis plusieurs années un travail de recherche artistique passionnant autour de la polyphonie. Trois hommes et trois femmes, six voix qui ont grandi dans le même coin de Corrèze, à Saint-Salvadour, ont fréquenté les ateliers du Centre régional des musiques traditionnelles en Limousin, mais aussi des concerts punks et hardcore, avant d’épouser une vocation de réinvention et de détournement poétique de leur folklore local. Le sextette occitan se garde bien de toute quête d’« authentique », ne cherche pas spécialement le bel accord, et tant pis si ça frotte quand il invente des harmonies qui, de toute façon, n’existaient pas dans la tradition limousine du chant à une seule voix. Le résultat est tour à tour lumineux, ténébreux, théâtral, apaisant, toujours audacieux, incontestablement talentueux. sansalvador.fr [[https://youtu.be/YaBqulGdZgk](https://youtu.be/YaBqulGdZgk)](https://youtu.be/YaBqulGdZgk) Lindigo ——- 20 ans que ce groupe emblématique de la Réunion fait résonner le maloya sur tous les continents : Lindigo, c’est une communion autour du rythme, des sentiments purs, de l’aventure. Olivier Araste avait 16 ans quand il a fondé Lindigo, dans sa petite ville de Bras-Panon, dans l’est de la Réunion, après avoir baigné dans la musique des chants des coupeurs de canne à sucre et des sèrvis kabaré, ces cérémonies en l’honneur des ancêtres galvanisées par le rythme du maloya. Autour du couple qu’il fonde avec son âme-sœur, Lauriane Marceline, le musicien précoce embarque frères et compères dans une aventure qui leur fera parcourir le monde entier et collaborer avec des artistes aussi variés que Joey Starr, Skip&Die, Zoufris Maracas ou La Yegros. Après 20 ans de carrière, Lindigo revient aux sources avec un répertoire plus épuré qu’auparavant, mais plus ensoleillé que jamais. [[https://www.facebook.com/lindigo.officiel](https://www.facebook.com/lindigo.officiel)](https://www.facebook.com/lindigo.officiel) [https://youtu.be/Y_M543zjGT0](https://youtu.be/Y_M543zjGT0)

Entrée libre. Assis sans distanciation / pas de pass sanitaire requis

Concerts proposés dans le cadre du Festival des Hauts de Garonne (27eme édition), des Scènes d’été en Gironde et de Festivals d’été en Nouvelle-Aquitaine.

Parc du Bois fleuri Rue Lavergne Lormont Lormont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T20:00:00 2021-07-01T23:00:00