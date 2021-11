San Salvador ~ La grande folie Cri-Cri Plage, 21 mai 2021, Solesmes.

San Salvador ~ La grande folie

Cri-Cri Plage, le vendredi 21 mai à 20:30

Armés de leurs seules voix et de quelques percussions, les six comparses se connaissent et chantent ensemble depuis l’enfance. Leur musique inclassable, chantée en occitan, se nourrit du répertoire traditionnel du Massif Central tout en le détournant pour créer des compositions résolument contemporaines. En résulte une polyphonie aussi enracinée que moderne, alliant harmonies vocales d’une rare intensité et rythmiques implacables emportant tout sur son passage. Une transe vocale et percussive à l’énergie contagieuse qui a déjà électrisé le public des plus grands festivals de France et d’ailleurs. Début 2021, le groupe sort _**La Grande Folie**_, un premier album bouillonnant, vibrant et hypnotique, à découvrir sur scène sans attendre. Entrez dans la transe **San Salvador** ! ### Distribution **Composition et arrangements** Gabriel Durif **Avec** Thibault Chaumeil _chant_, _tom_ _bass_, Eva Durif _chant_, _mains_, Gabriel Durif _chant, tambourin_, Marion Lherbeil _chant_, _tom bass_, Laure Nonique-Desvergnes _chant, mains_, Sylvestre Nonique-Desvergnes _chant, cymbale de défilé miniature, grosse caisse_ **Régie son** Raphaël Durand ### Soutien **Production** Lost in Traditions **Coproduction** Le Chantier, Centre de création de nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde ~ SMAC Des Lendemains qui Chantent (Tulle) **Soutien** DRAC Limousin ~ Région Limousin ~ Conseil Général de la Corrèze

Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif enfant : 8 €

Ne vous y trompez pas, ce sextet vocal ne vient pas de la lointaine Amérique centrale mais bien d’un petit village corrézien, Saint Salvadour.

Cri-Cri Plage 72300 Solesmes Solesmes Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-21T20:30:00 2021-05-21T21:40:00