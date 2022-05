SAN SALVADOR ET LE COEUR EPHEMERE Loiron-Ruillé, 9 juin 2022, Loiron-Ruillé.

SAN SALVADOR ET LE COEUR EPHEMERE Loiron-Ruillé

2022-06-09 – 2022-06-09

Loiron-Ruillé Mayenne Loiron-Ruillé

6 EUR San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines… San Salvador, c’est l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable. Un concert radical, d’une rare intensité.

Six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Formation intégralement vocale, San Salvador a entrepris depuis plusieurs années un travail de recherche artistique autour de la polyphonie et à un détournement poétique des musiques traditionnelles et du monde. Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, le concert du groupe est un moment à la fois tragique et joyeux, d’une rare intensité, à la croisée de la transe et d’un choeur punk. Un magnifique folklore imaginaire…

En bonus, (presque) rien que pour vous, un choeur de chanteurs du département, constitué pour l’occasion, rejoindra San Salvador sur plusieurs titres. Une rencontre inédite, qui conféra aux chansons du sextet une dimension XXL !

San Salvador & Le Choeur Ephémère

https://theatreles3chenes.fr/san-salvador-annule/

San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines… San Salvador, c’est l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable. Un concert radical, d’une rare intensité.

Six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Formation intégralement vocale, San Salvador a entrepris depuis plusieurs années un travail de recherche artistique autour de la polyphonie et à un détournement poétique des musiques traditionnelles et du monde. Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, le concert du groupe est un moment à la fois tragique et joyeux, d’une rare intensité, à la croisée de la transe et d’un choeur punk. Un magnifique folklore imaginaire…

En bonus, (presque) rien que pour vous, un choeur de chanteurs du département, constitué pour l’occasion, rejoindra San Salvador sur plusieurs titres. Une rencontre inédite, qui conféra aux chansons du sextet une dimension XXL !

Loiron-Ruillé

dernière mise à jour : 2022-05-07 par