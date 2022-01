San Salvador Cadenet Cadenet Catégories d’évènement: Cadenet

Vaucluse

San Salvador Cadenet, 18 juin 2022, Cadenet. San Salvador Cadenet

2022-06-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-18

Cadenet Vaucluse Cadenet Vaucluse EUR 10 10 Concert transe polyphonique occitane. serviceculturel@mairie-cadenet.fr +33 7 60 53 34 16 Cadenet

dernière mise à jour : 2022-01-20 par Luberon Sud Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Cadenet, Vaucluse Autres Lieu Cadenet Adresse Ville Cadenet lieuville Cadenet

Cadenet Cadenet https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadenet/