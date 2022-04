San-Antonio, héros de la pop culture Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’évènement: Genève

San-Antonio, héros de la pop culture Bibliothèque de la Cité, 28 avril 2022, Genève. San-Antonio, héros de la pop culture

Bibliothèque de la Cité, le jeudi 28 avril à 19:00

San-Antonio, héros de la pop culture ———————————— La série de romans policiers écrits par Frédéric Dard, San-Antonio, publiés sur plus de 50 ans, de 1949 à 2001, compte plus de 170 volumes. Des livres traduits en 35 langues, qui se sont vendus à plus de 250 millions d’exemplaires et qui ont été adaptés de nombreuses fois au cinéma. Cet engouement s’explique entre autres par le rire que ces romans provoquent chez le lecteur. Frédéric Dard, merveilleux créateur de milliers de mots, n’a cessé de vanter les vertus de l’amour et du travail, tout en dénonçant joyeusement la bêtise humaine. Une sacrée leçon de vie ! Cette œuvre libertaire est devenue un incontournable de la littérature du XXe siècle. Spécialiste de San-Antonio, Eric Bouhier, ancien médecin, publicitaire, se passionne dès l’adolescence pour San-Antonio. Il publie, en 2017, Le Dictionnaire amoureux de San-Antonio chez Plon.

Gratuit

Une conférence d’Eric Bouhier autour de son livre le Dictionnaire amoureux de San-Antonio. Dans le cadre de la thématique BM 2022 : Pop cultures Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T19:00:00 2022-04-28T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Bibliothèque de la Cité Adresse Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Ville Genève lieuville Bibliothèque de la Cité Genève

Bibliothèque de la Cité Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

San-Antonio, héros de la pop culture Bibliothèque de la Cité 2022-04-28 was last modified: by San-Antonio, héros de la pop culture Bibliothèque de la Cité Bibliothèque de la Cité 28 avril 2022 Bibliothèque de la Cité Genève genève

Genève