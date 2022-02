Samy Zouari Trio Aglaé & Sidonie, 4 mars 2022, Marseille.

Samy Zouari Trio

Aglaé & Sidonie, le vendredi 4 mars à 20:00

Ce vendredi 4 mars, «Aglaé et Sidonie», recevra le Samy Zouari Trio pour un concert de jazz manouche endiablé! Samy est un guitariste qui, après s’être essayé à différents styles a décidé d’évoluer dans le jazz manouche en n’oubliant pas de broder autour avec des influences classiques, tziganes, trad et de différents styles d’Amérique du sud. Interprétation arrangées, compositions, improvisations en roue libre… Pour cette occasion, Samy sera accompagné de deux merveilleux musiciens et amis, Virgile Pesce (contrebasse) et Timo Jolivet (guitare). Concert hommage à Django Reinhardt et Paul “Tchan Tchou” Vidal. Des invités surprise seront présents, venez nombreux partager cette soirée avec nous autour d’un verre ou d’une assiette et n’hésitez pas à réserver ([contact@chezaglaeetsidonie.com](mailto:contact@chezaglaeetsidonie.com)). D’ici là, prenez soin de vous! [https://www.youtube.com/channel/UCV6CxUm_Fs62kHD6H5NGy7g](https://www.youtube.com/channel/UCV6CxUm_Fs62kHD6H5NGy7g) Petite restauration avant et pendant le concert. Consommations aux tarifs habituels

Entrée libre

♫JAZZ MANOUCHE♫

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:00:00 2022-03-04T23:00:00