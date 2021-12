île de France Samy Thiebault Catégorie d’évènement: île de France

Samy Thiebault, 20 janvier 2022, . Date et horaire exacts : Le jeudi 20 janvier 2022

de 20h00 à 22h30

payant

Nouvel album : « Awé ! » Samy Thiébault clôt avec « Awé ! » une trilogie initiée par « Caribbean Stories » et suivie de « Symphonic Tales ». Ce nouvel album met en avant le désir de créolisation musicale du saxophoniste : créer un langage nouveau à partir d’éléments piochés tant dans les musiques caribéennes que dans le jazz moderne et classique. Contact : https://www.newmorning.com/20220120-5421-samy-thiebault.html Concert;Musique

Date complète :

2022-01-20T20:00:00+01:00_2022-01-20T22:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville