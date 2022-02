Samy Grandit, création jeune public à partir de 4 ans Théâtre 12 Paris Catégorie d’évènement: Paris

du lundi 21 février au jeudi 24 mars à Théâtre 12

Samy est un petit garçon de huit ans qui adore jouer et qui a beaucoup d’imagination ! Parfois, Samy a peur de ne jamais grandir, tant ses parents le traîtent comme un bébé. Pas facile d’être le « pois-chice » de la famille ! Un jour, il décide de faire une grosse bêtise, car son idée est qu’on grandit mieux quand on est libre ! Grâce à un piano magique, Samy et Sophie sa meilleure amie, voyagent ! Ils découvrent alors la salle GROMO ! Ils volent jusqu’au Pôle Nord ! Ils papotent avec Monsieur Boyaux, dans son potager rigolo ! Grandit n’est pas le nom de famille de Samy mais bel et bien ce qui lui arrive.

Réservations auprès du théâtre

Compagnie Galante – Sarah Labhar et Iuliana Neagu Théâtre 12 6 avenue Maurice ravel 75012 Paris Paris Paris 12e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T14:30:00 2022-02-21T15:30:00;2022-02-22T10:30:00 2022-02-22T11:30:00;2022-02-22T14:30:00 2022-02-22T15:30:00;2022-02-23T14:30:00 2022-02-23T15:30:00;2022-02-24T10:30:00 2022-02-24T11:30:00;2022-02-24T14:30:00 2022-02-24T15:30:00;2022-02-25T14:30:00 2022-02-25T15:30:00;2022-02-28T14:30:00 2022-02-28T15:30:00;2022-03-01T14:30:00 2022-03-01T15:30:00;2022-03-02T14:30:00 2022-03-02T15:30:00;2022-03-03T14:30:00 2022-03-03T15:30:00;2022-03-04T14:30:00 2022-03-04T15:30:00;2022-03-05T14:30:00 2022-03-05T15:30:00;2022-03-06T14:30:00 2022-03-06T15:30:00;2022-03-07T14:30:00 2022-03-07T15:30:00;2022-03-08T14:30:00 2022-03-08T15:30:00;2022-03-09T14:30:00 2022-03-09T15:30:00;2022-03-10T14:30:00 2022-03-10T15:30:00;2022-03-11T14:30:00 2022-03-11T15:30:00;2022-03-12T14:30:00 2022-03-12T15:30:00;2022-03-13T14:30:00 2022-03-13T15:30:00;2022-03-14T14:30:00 2022-03-14T15:30:00;2022-03-15T14:30:00 2022-03-15T15:30:00;2022-03-16T14:30:00 2022-03-16T15:30:00;2022-03-17T14:30:00 2022-03-17T15:30:00;2022-03-18T14:30:00 2022-03-18T15:30:00;2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T15:30:00;2022-03-20T14:30:00 2022-03-20T15:30:00;2022-03-21T14:30:00 2022-03-21T15:30:00;2022-03-22T14:30:00 2022-03-22T15:30:00;2022-03-23T14:30:00 2022-03-23T15:30:00;2022-03-24T14:30:00 2022-03-24T15:30:00

