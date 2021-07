Paris Association Cultures sur Cour Paris S’amuser en famille · Crèche Poissonnier Association Cultures sur Cour Paris Catégorie d’évènement: Paris

S’amuser en famille · Crèche Poissonnier Association Cultures sur Cour, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 4 septembre 2021 :

samedi de 9h15 à 12h

gratuit

Paris expérimente l’ouverture des cours de crèches au public le samedi. Activités proposées de 9h15 à 12h : Deux activités différentes chaque samedi : Jeux d’opposition, loisirs créatifs, lectures et découvertes du monde, danse Entre le 10 juillet et le 4 septembre les animations ne sont pas proposées tous les samedis, renseignez vous auprès de l’association pour les dates d’ouverture. 20 crèches seront ouvertes chaque samedi matin – Pour passer du temps avec son enfant autour d’activités d’éveil : jeu libre, éveil musical, art plastique, yoga ou danse parent – enfant – L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Nous vous invitons à contacter les intervenants pour vous renseigner avant de vous déplacer. Les activités s’adressent aux familles avec enfant de moins de 6 ans. 48 cours d’écoles et du collège sont ouvertes chaque samedi de 10h à 19h – Des animations sont proposées dans certaines cours. Le programme sera affiché devant la cour. – L’entrée est gratuite et libre mais les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un encadrant. Découvrez tous les lieux Animations -> Loisirs / Jeux Association Cultures sur Cour 130 rue des Poissonniers Paris 75018

4 : Simplon (442m) 12 : Porte de la Chapelle (523m)

Contact :Culture 2+ 09 82 45 17 08 culture2plus@gmail.com Animations -> Loisirs / Jeux En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-10T09:15:00+02:00_2021-07-10T12:00:00+02:00;2021-07-17T09:15:00+02:00_2021-07-17T12:00:00+02:00;2021-07-24T09:15:00+02:00_2021-07-24T12:00:00+02:00;2021-07-31T09:15:00+02:00_2021-07-31T12:00:00+02:00;2021-08-07T09:15:00+02:00_2021-08-07T12:00:00+02:00;2021-08-14T09:15:00+02:00_2021-08-14T12:00:00+02:00;2021-08-21T09:15:00+02:00_2021-08-21T12:00:00+02:00;2021-08-28T09:15:00+02:00_2021-08-28T12:00:00+02:00;2021-09-04T09:15:00+02:00_2021-09-04T12:00:00+02:00

Marie Konstantinovitch

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Association Cultures sur Cour Adresse 130 rue des Poissonniers Ville Paris lieuville Association Cultures sur Cour Paris