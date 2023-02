SAMUELITO & ANTOINE BOYER LE TRITON, 3 mars 2023, LES LILAS.

SAMUELITO & ANTOINE BOYER LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Antoine Boyer et Samuel Rouesnel, dit « Samuelito », vivent dans leur enfance la même histoire d’adoption musicale au travers de deux cultures différentes, le jazz manouche pour Antoine et le flamenco pour Samuel. Bien que venant de deux univers musicaux différents, Antoine et Samuel sont rompus à la rigueur de la guitare classique, ayant été tous deux élèves de Gérard Abiton au Conservatoire de Paris, lieu de leur rencontre. Tous les deux lauréats « Révélations Guitarist Acoustic » au tremplin de la revue nationale du même nom, le premier concert du duo se déroule en 2014. En 2016, ils sont les lauréats du European Guitar Award de Dresde, une distinction leur ouvrant accès à l’enregistrement de « Coincidence », un premier album unanimement salué par la critique. D’emblée, les deux jeunes guitaristes se démarquent de tous les duos et trios apparus dans le jazz et la world, en proposant de nouveaux chemins, nourris à la fois par leur ouverture musicale, et par cette dimension classique qui infuse leur démarche. Combinant cordes acier et cordes nylon, techniques et influences, ils développent un nouveau répertoire revendiquant l’éclectisme. En janvier 2019, Antoine Boyer et Samuelito ont participé à la tournée International Guitar Night, regroupant les 4 meilleurs guitaristes du moment et totalisant 60 concerts en Europe puis aux États-Unis et au Canada. Ce soir, c’est devant un public chanceux du Triton qu’ils posent leurs valises et qu’ils vont faire parler leur redoutable « duende ».Samuelito guitare flamencaAntoine Boyer guitare manoucheJuan Manuel Cortes percussions

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-Saint-Denis

Samuelito guitare flamenca

Antoine Boyer guitare manouche

Juan Manuel Cortes percussions

