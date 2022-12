Samuele en concert à la Manufacture de la Chanson LA MANUFACTURE CHANSON Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 18 janvier 2023

de 20h30 à 23h00

. payant Tarif plein 16 euros et Réduit 11 euros Samuele est de retour en concert à Paris le 18/01. L’artiste québécois vient présenter son nouvel album Une Paillette dans l’engrenage à la Manufacture de la Chanson. Samuele est de retour, et s’affirme comme un artiste trans et non binaire. Il y a cinq ans, Samuele sortait un album sobrement intitulé Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Cet album avait valu à l’artiste canadien de d’être récompensé du prix Coup de cœur de l’académie Charles Cros en 2018. Il revient donc en cette fin d’année 2022 pour nous présenter le premier single extrait de son album Une paillette dans l’engrenage, qui paraîtra le 17 février 2023. LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Paris

Métro -> 2 : Père Lachaise (Paris) (100m) Bus -> 616971 : Père Lachaise (Paris) (100m) Vélib -> Ménilmontant – Père Lachaise (100.32m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://billetterie.manufacturechanson.org/evenement/18-01-2023-20-30-samuele https://billetterie.manufacturechanson.org/evenement/18-01-2023-20-30-samuele

Samuele en tournée en France pour l'album Une Paillette dans l'engrenage

