Samuel Spone en résidence de création Palais de l’Archevêché Arles, jeudi 1 février 2024.

Samuel Spone en résidence de création Samuel Spone, jeune artiste originaire d’Arles, est programmé par la Ville d’Arles, en résidence de création au Palais de l’Archevêché du 1er au 13 février 1 13 février Palais de l’Archevêché entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T09:00:00+01:00 – 2024-02-01T11:00:00+01:00

Fin : 2024-02-13T09:00:00+01:00 – 2024-02-13T11:00:00+01:00

Samuel Spone, artiste né dans le quartier des Alyscamps a toujours dessiné. Son appétence pour l’art graphique l’a amené à découvrir la calligraphie à l’âge de 16 ans. Continuant de peaufiner sa technique, il travaille professionnellement en tant que peintre en bâtiment a été extrêmement formateur, tout comme ses voyages à travers le monde. Après les Beaux-Arts de Montpellier et de Marseille, Samuel Spone entame un cursus à l’école supérieure des beaux-Arts de Montpellier l’Esba MO.CO

Lauréat MO.CO en 2020, il obtient une résidence de plusieurs mois au château Capion, signant ainsi, sa première exposition personnelle après l’obtention de son diplôme. Samuel Spone ouvre ensuite un atelier à Sète avec trois anciens élèves des Beaux-Arts, un lieu qui, en plus d’abriter des ateliers, a vocation à accueillir des résidences et des expositions ouvertes au public.

Après plusieurs expositions collectives ou personnelles en Occitanie, Samuel Spone a posé ses cimaises à Arles pendant le festival de la Fashion Fripe dans l’église des frères prêcheurs. Il a consacré une partie de la résidence à effectuer des recherches sur l’histoire de l’église… un travail qui a contribué à nourrir son inspiration déjà largement alimentée par les marques du temps inscrites dans les murs.

Samuel Spone investit le Palais de l’Archevêché et va créer sur ses toiles en tissus, grâce à un procédé fait de javel et de secrets, des formes, des personnages, des mouvements. Le public peut aller à sa rencontre du 1er au 13 février de 9h à 11h.

Palais de l’Archevêché Arles, place de la République Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

exposition création

création de Sam Spone, toile de tissu et javel