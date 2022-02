SAMUEL SERRANO (FESTIVAL DE FLAMENCO DE TOULOUSE) Toulouse, 8 avril 2022, Toulouse.

SAMUEL SERRANO (FESTIVAL DE FLAMENCO DE TOULOUSE) CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN 56 Allées Charles de Fitte Toulouse

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-08 CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN 56 Allées Charles de Fitte

Toulouse Haute-Garonne

6.5 EUR 6.5 15 Première en France !

Il est le cantaor dont tout le monde parle. Les aficionados disent qu’il a la voix d’un chanteur de cinquante ans. Qu’il est sublime dans les Seguiriyas et la Soleá

On peut ajouter que Samuel a la nudité et l’émotion frémissante des races orientales.

Pour son premier récital en France, Samuel Serrano (Chipinoa 1994) vous présente “Orígen”.

Un répertoire sans fil conducteur, où seuls les sentiments règnent, transformant chaque interprétation en une expérience unique.

Dans le cadre du Festival de Flamenco de Toulouse.

Samuel Serrano vous présente Orígen !

