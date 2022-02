Samuel Maingaud présente « Odayin » Studio de l’Ermitage, 14 avril 2022, Paris.

Samuel Maingaud révèlera son nouvel album « Odayin » à l’occasion de sa sortie le 25 mars 2022 chez L’Aéronote / InOuïe Distribution. Ce nouvel opus sera présenté le jeudi 14 avril 2022 sur la scène du Studio de L’Ermitage (Paris) lors d’un concert de lancement exceptionnel. « Odayin » réunit une formation détonante et atypique, composée de Nenad Gajin à la guitare, Fred Dupont à l’orgue Hammond B3 et aux claviers, Yoann Schmidt à la batterie, Adriano DD Tenorio aux percussions, Nicho Vella aux claviers et Samuel Maingaud aux duduks et saxophones. Désireux de s’imposer avec une vraie originalité et très attaché aux valeurs humaines, ce projet, porté par Samuel Maingaud, ambitionne de fusionner modernité et sonorités universelles, avec élégance et sensibilité.

Plein 18€ / Prévente 15€

Samuel Maingaud présente son nouvel album « Odayin » le jeudi 14 avril 2022 sur la scène du Studio de L’Ermitage (Paris) lors d’un concert de lancement exceptionnel.

