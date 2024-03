SAMUEL M aux Disquaires Les Disquaires Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

PAF : 5 euros.

Auteur-compositeur d’un projet mûri depuis plusieurs années, SAMUEL M se présente accompagné d’un groupe de rêveurs, amoureux d’une musique à la croisée des mondes.

« Turbulent Contenu », la Chanson Française dans le phrasé et un certain refrain du monde moderne : Ici la Pop Française bat son plein ! Sensible et passionnée.

Style : POP

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

SAMUEL M