Samuel Lerner & Jean Paul Adam LE 360 Paris music factory, 8 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 08 avril 2022

de 20h30 à 22h00

payant

Samuel Lerner présente son nouveau disque Barbarhythm avec le saxophoniste Jean Paul Adam live au 360 Paris Music Factory !

DISTRIBUTION

Samuel Lerner · piano

Jean Paul Adam · saxophone

Samuel Lerner présente son nouveau disque Barbarhythm avec le saxophoniste Jean Paul Adam sur le label Jazz Family. Après ses multiples voyages outre atlantiques et l’enregistrement de ses deux premiers albums en trio à New York Zomb(i)ebop et Fall’s Start avec les plus grands musiciens américains (Jimmy Cobb, Leroy Williams), Samuel Lerner se tourne vers la forme plus intimiste du duo et piano solo. Entre expérimentation et tradition, le duo explore un répertoire de compositions du pianiste et de standards choisis et arrangés tout particulièrement pour cette formule réduite.

Ouverture des portes 30 minutes avant le concert.

LE 360 Paris music factory 32, rue Myrha Paris 75018

Contact : https://le360paris.com/

Guillaume Saix