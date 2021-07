Samuel Kirszenbaum, Public La caserne Napoléon, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 1 au 31 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 1h à 23h

gratuit

Dans le cadre de l’Hyper Festival, la caserne Napoléon accueille sur deux de ses façades une exposition du photographe Samuel Kirszenbaum, Public. Suite à la crise que nous venons de traverser, PhotoSaintGermain a souhaité présenter ce travail fort autour de la jeunesse et de la musique dont elle a été privée si longtemps.

Quelques heures que la musique et le rythme sont à la manoeuvre. Les fréquences en acier tranchant de la techno prennent le contrôle. L’hallucination des guitares psychédéliques ouvre une parenthèse de spirituel. Minuit. En nage devant les barrières de sécurité certains hurlent : « On rentre ? On se garde de l’énergie pour demain ? ». La réponse, accompagnée d’un drôle de sourire, ne se fait pas attendre : « Allez, on reste encore trente minutes, juste pour voir ». Il faut toujours rester en éveil. Ne serait-ce que pour voir ce qui peut advenir quand la musique résonne fort et traverse tout le monde. D’ailleurs, si la scénographie humaine reste sans équivalent c’est en grande partie pour cette bascule. Quand l’espace de la scène joue à égalité avec le flash traversant le public, le spectacle devient total. Mieux, il efface la distance, crée des histoires collectives, accélère des idées. Révèle une société plus en mouvement et plus libre. Cette sélection d’images prises dans le feu de l’action musicale par Samuel Kirszenbaum ne fait pas que saisir des visages : elle articule ce qui se joue la nuit. Cela a manqué à la vie puisque c’était essentiel. Maintenant que le spectacle recommence, qui sait si ces photos ne saisissent pas aussi un monde d’après.

Jean-Vic Chapus

Cette exposition est présentée dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris. Une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui propose de plus de 200 événements sur l’espace public durant l’été. En partenariat avec PhotoSaintGermain.

La caserne Napoléon Rue de Lobau – Rue de Rivoli Paris 75004

Samuel Kirszenbaum / Modds