Visite de l'atelier de Samuel Gassmann, spécialiste des boutons de manchette réalisés à la main 27 mars – 2 avril

Présentation de la démarche créative et du savoir-faire

Samuel Gassmann PAris 1, rue Charlemagne 75004 Paris

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, notre boutique- atelier sera ouverte toute la semaine de 11h à 19h et le week-end du 1er et 2 avril de 15h à 19h ! Entrée libre.

Samuel Gassmann Paris est le spécialiste des boutons de manchette réalisés à la main à Paris depuis 13 ans.

Il présentera sa démarche créative et son savoir-faire en tant qu’autodidacte.

Toute la production Samuel Gassmann est réalisée à la main à Paris.

Les deux collections annuelles d’accessoires pour homme (boutons de manchette, boutons de plastron, bagues, bracelets, noeuds-papillon, baleine de col..) voient le jour 1, rue Charlemagne (Paris 4e), et quand il faut convoquer d’autres savoir-faire pour le bien de la création, les artisans sont tous proches : un sertisseur et un fondeur rue Richer, une graveuse rue Montmartre, un modéliste 3D rue de la fontaine au roi.

Dans l’atelier de Samuel Gassmann s’activent machines et engins, quand divers outils composent un décor d’arrondis et d’arêtes. Sont présents à l’appel limes, papier émeri, pâte à polir, polisseuse, lunettes, masques, tablier, matières premières, ponceuse électrique (autrement nommée tank)… Sans oublier une trousse à pharmacie, pour les doigts et le dos qui sont quotidiennement à l’œuvre.



