SAMUEL CAJAL MANUFACTURE CHANSON, 24 mars 2023, PARIS.

SAMUEL CAJAL MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:30 (2023-03-24 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE Longtemps musicien dans l’ombre, compositeur, side-man et guitariste vertigineux (3 minutes sur mer, K, Andoni Iturrioz), Samuel Cajal est un faux timide abritant de vraies tempe?tes inte?rieures. Apre?s « Une Issue » un premier disque solo remarque? (FIP, Magic), il sortira en fe?vrier 2023 son second album Cachalot Lalala. Rock e?pure?, chansons poe?tiques aux me?lodies addictives. Accompagne? sur sce?ne par Nellyla, on de?ce?le en eux des zones d’ombre mais c’est bien vers la lumie?re qu’ils nous emme?nent. Samuel Cajal Samuel Cajal

Votre billet est ici

MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE

Longtemps musicien dans l’ombre, compositeur, side-man et guitariste vertigineux (3 minutes sur mer, K, Andoni Iturrioz), Samuel Cajal est un faux timide abritant de vraies tempe?tes inte?rieures. Apre?s « Une Issue » un premier disque solo remarque? (FIP, Magic), il sortira en fe?vrier 2023 son second album Cachalot Lalala. Rock e?pure?, chansons poe?tiques aux me?lodies addictives. Accompagne? sur sce?ne par Nellyla, on de?ce?le en eux des zones d’ombre mais c’est bien vers la lumie?re qu’ils nous emme?nent.

.17.8 EUR17.8.

Votre billet est ici