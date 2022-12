Samuel Cajal LA MANUFACTURE CHANSON Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Samuel Cajal LA MANUFACTURE CHANSON, 24 mars 2023, Paris. Le vendredi 24 mars 2023

de 20h30 à 22h00

. payant Tarif Plein : 16 EUR Tarif Réduit : 11 EUR Tarif Préférentiel : 13 EUR Tarif Enfant : 3 EUR

Samuel Cajal est un faux timide abritant de vraies tempêtes intérieures. Il sortira en février 2023 son second album Cachalot Lalala. Rock épuré, chansons poétiques aux mélodies addictives. Longtemps musicien dans l’ombre, compositeur, side-man et guitariste vertigineux (3 minutes sur mer, K, Andoni Iturrioz), Samuel Cajal est un faux timide abritant de vraies tempêtes intérieures. Après « Une Issue » un premier disque solo remarqué (FIP, Magic), il sortira en février 2023 son second album Cachalot Lalala. Rock épuré, chansons poétiques aux mélodies addictives. Accompagné sur scène par Nellyla, on décèle en eux des zones d’ombre mais c’est bien vers la lumière qu’ils nous emmènent. LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Paris

