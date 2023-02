SAMUEL BAMBI SPECTACLE INTIMISTE AVANT BERCY THEATRE DU MARAIS PARIS Catégories d’Évènement: 75003

SAMUEL BAMBI SPECTACLE INTIMISTE AVANT BERCY THEATRE DU MARAIS, 11 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-04-01 19:30. Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Un spectacle un peu plus intime qu'à l'accoutumé avant que la BambiMania ne déferle en France. Artistes généreux avec son public, ses fans, ses adorateurs.trices.tresses…Samuel Bambi décide donc de leur offrir un spectacle un peu plus intime qu'à l'accoutumé avant que la BambiMania ne déferle en France. Venez découvrir ses pensées les plus drôles, car encore une fois "penser" est une affaire intime. Après l'avoir découvert au Jamel Comedy Club et en tant que Miss Météo sur canal +, nous vous présentons – en toute humilité – le premier spectacle solo de Samuel Bambi ! THEATRE DU MARAIS PARIS 37, RUE VOLTA 75003

