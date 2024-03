SAMUEL BAMBI & JEREMY NADEAU CAMEO COMEDY CLUB Metz, vendredi 15 mars 2024.

Samuel Dijan, connu sous le nom de Bambi, est un acteur et humoriste français. Il se lance dans le stand up à l’âge de 17 ans.Il se fait essentiellement connaitre suite à son duo explosif avec Younès notamment dans leur spectacle „L’arabe et le juif“ où ils se jouaient et tournaient en dérision les clichés sur leurs communautés respectives.Dorénavant en solo, Bambi a un humour déjanté, expressif et dynamique, il interprète un véritable personnage unique qui fait le show !Né en 1991, Jérémy Nadeau est une des grandes figures de l’humour français sur Youtube. En 2012, il se lance dans l’humour avec sa chaîne Youtube, sur laquelle il publie des sketchs aussi hilarants les uns que les autres.Après dix années à exceller sur les réseaux sociaux, Jérémy Nadeau, humoriste et comédien fraîchement débarqué du monde virtuel, nous fera l‘honneur de faire son apparition au Caméo Comédie Club ce 15 mars 2024.

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:00

CAMEO COMEDY CLUB RUE DU PALAIS 57000 Metz 57