Paris Théâtre de la Madeleine île de France, Paris SAMSON ET DALILA Théâtre de la Madeleine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

SAMSON ET DALILA Théâtre de la Madeleine, 8 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 8 au 9 novembre 2021 :

lundi, mardi de 20h30 à 22h

payant

Ouvrage prodigieux, d’un souffle exceptionnel, Samson et Dalila fait partie des monuments de l’art lyrique français, regorgeant d’airs puissants, dont le célébrissime “Mon cœur s’ouvre à ta voix”. Samson est un héros à la puissance surhumaine, qu’il tire de sa longue chevelure. La belle Dalila le séduit et, pendant son sommeil, lui rase la tête pour permettre à son peuple, les Philistins, de triompher de cet ennemi jusqu’alors invincible. Dans l’œuvre, deux peuples s’affrontent : les Hébreux et Les Philistins. Lorsque l’un des peuples renverse l’autre, le premier se venge des atrocités qu’il a subies en infligeant les mêmes supplices au peuple vaincu. Dans cette mise en scène, Adrien Jourdain nous offre une relecture de l’œuvre plus sombre, questionnant sur le cycle éternel de la violence. Opéra en 3 actes, chanté et surtitré en français. Par Opéra Côté Chœur Avec Yété Queiroz, Olivier Trommenschlager, Kristian Paul, et le chœur Vox Opéra. Spectacles -> Opéra / Musical Théâtre de la Madeleine 19 rue de Surène Paris 75008

8, 12, 14 : Madeleine (358m) 9 : Saint-Augustin (409m)

Contact :Opéra Côté Choeur 06 24 36 71 12 opera.cote.choeur@gmail.com https://opera-cote-choeur.fr/ https://www.facebook.com/operacotechoeur billetterie@theatremadeleine.com Spectacles -> Opéra / Musical Étudiants;Musique

Date complète :

2021-11-08T20:30:00+01:00_2021-11-08T22:00:00+01:00;2021-11-09T20:30:00+01:00_2021-11-09T22:00:00+01:00

illustration facebook

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de la Madeleine Adresse 19 rue de Surène Ville Paris lieuville Théâtre de la Madeleine Paris