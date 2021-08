Paris Institut des Cultures d'Islam (ICI) île de France, Paris « Samson & Delilah », un film de Warwick Thornton Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris Catégories d’évènement: île de France

« Samson & Delilah », un film de Warwick Thornton Institut des Cultures d’Islam (ICI), 9 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 9 novembre 2021

de 19h à 20h40

gratuit

Samson et Delilah, deux jeunes adolescents, vivent dans une communauté aborigène isolée du désert australien Film de Warwick Thornton, Australie, 2009, 1h41, VOSTFR Samson et Delilah, deux jeunes adolescents, vivent dans une communauté aborigène isolée du désert australien. Lui passe ses journées dans une inaction mutique, tandis qu’elle travaille avec sa grand-mère à la création de peintures traditionnelles. Lorsque cette aïeule décède, mettant la jeune fille au ban de sa société, Samson fuit avec elle vers la grande ville et la société occidentalisée. Perdus, seuls et indésirables, ils découvrent la cruauté de la vie, mais aussi l’amour qui les unis. Warwick Thornton est un réalisateur, scénariste et directeur de la photographie australien. Samson & Delilah, son premier long métrage, a remporté la Caméra d’or au Festival de Cannes en 2009. Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=0v6GTIEc0cw Spectacles -> Projection Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson Paris 75018

12 : Marx Dormoy (347m) 4 : Château Rouge (497m)

Contact :Institut des Cultures d’Islam communication@ici.paris https://www.institut-cultures-islam.org/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam communication@ici.paris Spectacles -> Projection Cinéma;Plein air

