La Bresse La Bresse La Bresse, Vosges SAMSE SUMMER TOUR SAUT SPECIAL ET COMBINE NORDIQUE La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

SAMSE SUMMER TOUR SAUT SPECIAL ET COMBINE NORDIQUE La Bresse, 18 septembre 2021, La Bresse. SAMSE SUMMER TOUR SAUT SPECIAL ET COMBINE NORDIQUE 2021-09-18 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 19:00:00 Tremplin de saut à ski Route de Lispach

La Bresse Vosges Compétition de saut à ski et combiné nordique. odile.munsch.sclb@orange.fr +33 6 08 85 52 52 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: La Bresse, Vosges Autres Lieu La Bresse Adresse Tremplin de saut à ski Route de Lispach Ville La Bresse lieuville 48.05236#6.94536