2022-12-22 – 2022-12-23

Plateau de Gève Autrans

Autrans-Méaudre en Vercors

Isère Autrans-Méaudre en Vercors Isère Course nationale de Biathlon

300 coureurs seront présents

Dame et Homme

Catégorie U17 à Seniors

Course Qualificative pour des courses européennes (OPA) http://www.usautrans.fr/ Plateau de Gève Autrans Autrans-Méaudre en Vercors

