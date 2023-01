Samse biathlon national tour – Coupe régionale Arçon Arçon Arçon Catégories d’Évènement: Arçon

Doubs Arçon De 18h à 21h.

Organisé par l’Entente Sportive Saugette de Ski.

Sprints femmes et hommes U15-U17-U19-U22 et individuels femmes et hommes U17.

Accès libre.

Renseignements auprès de l’ESSS Montbenoît. esss-montbenoit@nordnet.fr http://www.saugeathlon.com/ Arçon

