Samse biathlon national tour – Coupe et championnat de france Arçon, 12 février 2022, Arçon.

Samse biathlon national tour – Coupe et championnat de france Arçon

2022-02-12 10:00:00 – 2022-02-13 18:00:00

Arçon Doubs Arçon

De 10h à 18h.

Organisé par l’Entente Sportive Saugette de Ski.

Le samedi : sprints femmes et hommes U19-U22 et individuels femmes et hommes U17. Le dimanche : poursuite femmes et hommes U19-U22 et sprints femmes et hommes U17. Programme complet sur www.tourisme-loue-saugeais.fr.

Renseignements auprès de l’ESSS Montbenoît.

esss-montbenoit@nordnet.fr

De 10h à 18h.

Organisé par l’Entente Sportive Saugette de Ski.

Le samedi : sprints femmes et hommes U19-U22 et individuels femmes et hommes U17. Le dimanche : poursuite femmes et hommes U19-U22 et sprints femmes et hommes U17. Programme complet sur www.tourisme-loue-saugeais.fr.

Renseignements auprès de l’ESSS Montbenoît.

Arçon

dernière mise à jour : 2022-01-24 par