Sampigny Meuse Sampigny 4 EUR Course solidaire de l’école du pont des arts Marche de 8km: 10h00

Course nature 10km : 10h30 4€ pour adultes

Gratuit pour les – de 12ans. L’intégralité de la recette sera reversée à l’école, pour financer leurs classe vert. +33 6 07 89 70 68 Sampigny

