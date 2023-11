Salon d’Artisanat d’Art Sampigny,Meuse Sampigny Meuse, 18 novembre 2023 10:00, Sampigny Meuse.

Salon d’Artisanat d’Art Sampigny,Meuse Sampigny Meuse 18 et 19 novembre

45 stands pour plus de 30 spécialités – émaux, verres, métal, bois, céramique, matière naturelle, cuir, osier…pour la décoration et prêt à porter tout âge. 18 et 19 novembre 1

Une décennie pour le Salon d’Artisanat d’Art de Sampigny.

Cela se fête !

Jean-François Brunet, le président d’Arte’fact et tous les membres de l’association

vous convient à découvrir ou re-découvrir nos artisans d’art.

45 stands pour plus de 30 spécialités – émaux, verres, métal, bois, céramique, matière naturelle, cuir, osier…pour la décoration et prêt à porter tout âge.

Le choix est large ! Nos visiteurs peuvent trouver des cadeaux originaux, les pièces uniques pour toutes circonstances et sans doute Noël.

Ce rendez-vous annuel a lieu à Sampigny, salle Mariette Vautrin, le samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023, de 10h à 18 h.

Le prix d’entrée reste inchangé à 4€ pour les plus de 12 ans. Un parking est possible à l’extérieur.

Sampigny,Meuse 4-10 Rue Henriette de Lorraine Sampigny Meuse 57220 Meuse