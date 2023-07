FETE NATIONALE Sampigny, 14 juillet 2023, Sampigny.

Sampigny,Meuse

Rendez-vous le 14 juillet à Sampigny pour les festivités de la fête nationale.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 fin : 2023-07-14 . 0 EUR.

Sampigny 55300 Meuse Grand Est



See you on July 14 in Sampigny for the festivities of the national holiday.

Nos vemos el 14 de julio en Sampigny para las fiestas de fin de año.

Wir treffen uns am 14. Juli in Sampigny zu den Feierlichkeiten des Nationalfeiertags.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT COEUR DE LORRAINE